В Стамбуле полиция разогнала участников запрещенного гей-парада

90 просмотров
Понедельник, 26 июня 2017, 01:57

В Турции полиция в Стамбуле помешала активистам провести запрещенный марш за права ЛГБТ.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Организаторы марша пообещали пройтись маршем на центральной площади Таксим, несмотря на запрет проводить гей-парад из-за проблем с безопасностью после угроз ультранационалистической группы.

Силовики не позволили группам людей перейти на проспект Истикляль, где организаторы планировали провести митинг.

Как заявили активисты и свидетели, полицейские стреляли резиновыми пулями, чтобы разогнать одну из групп людей, задержали нескольких человек.

Гей-парад в Стамбуле проходил более десяти лет до 2015 года, тогда полиция помешала проведению парада, использовав слезоточивый газ и водометы.

В марте 2014 года в Стамбуле в параде приняли участие до 100 тысяч человек, это стало одним из крупнейших событий "ЛГБТ-прайда" в мусульманском мире.

В Турции гомосексуализм не запрещен, но сообщается об обвинениях в дискриминации геев.

Темы: Турция ЛГБТ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Берлин запретил охранникам Эрдогана въезд на саммит G20 26 июня 2017, 00:56
Курченко продает украинский уголь из зоны АТО в Турцию 16 июня 2017, 13:29
СМИ: В Турции нашли предполагаемых организаторов убийства посла РФ 13 июня 2017, 09:34
powered by lun.ua
Главные новости
Лукаш: Залог за Гужву будет внесен 26 июня
СЦКК: Боевики ОРЛО готовят провокации, хотят сорвать перемирие
США могут принять решение об оружии для Украины до октября - Порошенко
Военкоматы аннексированного Крыма призвали более 1700 человек
Все новости
Женщины-военные

"Тебе еще детей рожать". Как женщины-военные борются за свои права

Фото

Утонуть в мусоре за год: фотограф 4 года не выбрасывал отходов, чтобы показать катастрофу