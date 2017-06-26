Лукаш: Залог за Гужву будет внесен 26 июня

Залог за подозреваемого в вымогательстве главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву внесут 26 июня.

Об этом сообщила адвокат Гужвы, бывшая министр юстиции Украины во времена президентства Виктора Януковича, Елена Лукаш в facebook.

"Уже завтра будет внесен залог, и в самое ближайшее время он будет на свободе", - написала Лукаш.

Ранее сам Гужва сообщил, что не знает, будет ли он вносить залог в 544 тысяч гривен, установленный судом.

Как сообщалось, в субботу Шевченковский райсуд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 544 тысяч гривен.

22 июня в помещение интернет-издание "Страна" пришли с обыском, который продолжался до утра. Около 4 утра правоохранители задержали главного редактора издания Игоря Гужву.

ГПУ подозревает, что Гужва требовал и получил 10 тыс. долларов за неразмещение компрометирующих материалов на нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько. Гужве вручили подозрение по ч. 3 ст 189 УК Украины.

Также ГПУ показала видеодоказательства, которые должны доказывать факт вымогательства Гужвой денег за непубликации материалов в отношении представителей Радикальной партии.

24 июня Шевченковский райсуд Киева избрал задержанному вместе с Игорем Гужвой посреднику Антону Филипковскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в течение 60 суток.

Спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что задержанный по "делу Гужвы" посредник пошел на сотрудничество со следствием и дает обличительные показания относительно обстоятельств уголовного производства.

Сторона обвинения просила для Гужвы меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога более 3 млн. гривен.