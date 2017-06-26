Хакеры взломали 90 аккаунтов в британском парламенте

32 просмотра
Понедельник, 26 июня 2017, 05:23

До 90 аккаунтов электронной почты депутатов или служащих британского парламента были взломаны во время кибератаки на британский парламент, совершенной в минувшую пятницу.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщил пресс-секретарь парламента, пострадали менее 1% из 9000 пользователей парламентского сервера.

Из-за этой хакерской атаки в качестве меры предосторожности членам палаты общин, пэрам палаты лордов и сотрудникам Парламента отключили удаленный доступ к рабочей электронной почте.

Пресс-секретарь также отметил, что взлом электронной почты стал возможен из-за слишком простых паролей, которые не соответствовали рекомендациям парламентской компьютерной службы.

Сейчас проводится расследование с целью установить, попала ли какая-то информация в руки хакеров.

Этот инцидент произошел месяц спустя после того, как 48 подразделений Национальной службы здравоохранения Британии подверглись кибератаке.

"В последние дни мы видели сообщения о том, что даже пароли членов кабинета министров выставлены на продажу в интернете", - заявил министр международной торговли Великобритании Лиэм Фокс.

"Мы знаем, что наши государственные организации подвергаются атакам, так что нет ничего удивительного в попытке взломать парламентскую электронную почту", - добавил он.

"Это предупреждение каждому, будь они в парламенте или где-то еще, что им необходимо принимать все возможные меры для обеспечения своей собственной кибербезопасности", - сказал министр.

Центр национальной кибербезопасности и Национальное агентство по борьбе с преступностью начали расследование этого инцидента.

Темы: Великобритания хакеры
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На британский парламент была совершена кибератака 25 июня 2017, 03:24
Королева Елизавета не выступит с тронной речью в 2018 году 19 июня 2017, 08:27
СМИ: В Лондоне мужчина после наезда фургона с ножом напал на людей 19 июня 2017, 06:43
powered by lun.ua
Главные новости
Лукаш: Залог за Гужву будет внесен 26 июня
СЦКК: Боевики ОРЛО готовят провокации, хотят сорвать перемирие
США могут принять решение об оружии для Украины до октября - Порошенко
Военкоматы аннексированного Крыма призвали более 1700 человек
Все новости
Советы долгожителей

Как сделать свою жизнь более долгой

От создателей

Киевская марка, которая шьет кожаные куртки: трудности, финансы, планы