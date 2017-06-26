Прокурор недоволен: Суд над Януковичем отложили зря

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Понедельник, 26 июня 2017, 11:05

Государственное обвинение настаивает, что заочный суд в отношении экс-президента Виктора Януковича мог начаться уже 26 июня.

Об этом прокурор Руслан Кравченко заявил после заседания суда в понедельник.

"Суд решили перенести, так как для судебного производства требуется повторная неявка. Сторона обвинения настаивает, что она уже есть. На стадии досудебного расследования Януковича уже 5 раз вызывали в суд, но он так и не появился", - сказал прокурор.

"Мы не согласны с судом, но уважаем его решение", - добавил он.

Кроме того, Кравченко повторил, что суд предоставил Януковичу три возможности для связи в суде: через скайп, а также через специальную судейскую программу, однако экс-президент ими не воспользовался.

Также прокурор отметил, что суд не может обращаться за международной правовой помощью для участия Януковича в суде в Россию, как того просят адвокаты.

"Суд принял решение, что не может направлять международный запрос в страну, которая ведет агрессивные действия в отношении Украины", - добавил Кравченко.

Как сообщалось, в понедельник Оболонский райсуд Киева начал и сразу перенес на 29 июня рассмотрение по существу дела, в котором бывший президент Виктор Янукович обвиняется в государственной измене.

Украинский генпрокурор объявил подозрение Януковичу в государственной измене и пособничестве России в агрессии против Украины 28 ноября 2016 года после объявления перерыва в Святошинском райсуде Киева, с которым Янукович был на видеосвязи из российского суда как свидетель по делу о преступлениях на Майдане.

ГПУ также обвиняет Януковича в коррупции, злоупотреблении властью – но суд пока рассматривает только дело о госизмене на основании обращения Януковича к российским властям в 2014 году. Дело о преступлениях Януковича против участников Евромайдан ГПУ планирует передать в суд сразу после приговора суда по делу о госизмене.

Роман Кравец, УП

Темы: суд Янукович прокуратура
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