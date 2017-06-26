Бобровников: Разговор с Матиосом о деньгах шел при свидетелях

Журналист Алексей Бобровников заявляет о наличии свидетелей того, что главный военный прокурор Анатолий Матиос предлагал ему взятку в 2016 году.

"Анатолий Васильевич отверг мои слова, назвав меня лжецом. Это довольно опрометчивое заявление, учитывая, что разговор велся при свидетелях", – написал он в Facebook.

"Я понимаю Анатолия Васильевича: его положение обязывает его говорить правду, что не всегда позволяет его круг профессиональных обязанностей", – добавил Бобровников.

При этом журналист отметил, что судить о его материальном положении со стороны Матиоса – "тоже довольно опрометчиво".

Однако Бобровников не желает ввязываться в споры с прокуратурой.

"Я не хочу войны с ГПУ, но я хочу от них прозрачности по общественно важным делам, которой я не вижу. И это не только дело Галущенко или Шабрацкого или К2. Это и дело Грабовского в том числе", – заявил журналист.