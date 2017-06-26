За Гужву внесли залог
За подозреваемого в вымогательстве главреда "Страна.ua" Игоря Гужву внесли 544 тысяч гривен залога, это сделала его зам Светлана Крюкова.
Об этом адвокат Гужвы Елена Лукаш сообщила в понедельник в Facebook.
"Залог за Игоря Гужву внесен Светланой Крюковой. Самого Игоря вывезли в Лукьяновское СИЗО", - написала она.
Лукаш показала документ, удостоверяющий, что деньги были внесены на счет Госказначейства в банке заместителем главного редактора Светланой Крюковой.
На facebook-странице корреспондента "Страны" Валерии Ивашкиной сообщается, что деньги уже в понедельник будут переведены на счет суда и к вечеру главного редактора должны освободить.
Ранее на пресс-конференции Крюкова жаловалась, что у проекта "Страна.ua" мало денег, ведь это "маленький стартап с небольшими зарплатами", который работает в убыток.
Как сообщалось, в субботу Шевченковский райсуд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 544 тысяч гривен.
Лукаш зявила, что залог за ее подзащитного внесут 26 июня.
ГПУ подозревает, что Гужва требовал и получил 10 тыс. долларов за неразмещение компрометирующих материалов на нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько.
Украинская правда
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