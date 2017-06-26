Предправления ПриватБанка подал в отставку

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Понедельник, 26 июня 2017, 14:55

Председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак подал в отставку.

Об этом сообщает 26 черня пресс-служба банка.

Отмечается, что Шлапак "выполнил в полной мере поставленные задачи по стабилизации ситуации в банке и проведения аудита финансового состояния ПриватБанка и в ближайшее время планирует завершить антикризисную каденцию на посту председателя правления ПАО "Приватбанк".

Как сообщили в Наблюдательном Совете банка, председатель правления продолжает руководить банком, одновременно соответствующее заявление главы банка уже подано Наблюдательному совету банка и может быть рассмотрено на следующем заседании Набсовета в конце июля.

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Темы: Приват
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