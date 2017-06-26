Насиров хотел изменить себе прокуроров

Временно отстранен глава ДФС Роман Насиров просил Соломенский райсуд Киева отвести двух прокуроров САП.

Об этом в понедельник сообщает корреспондент УП из зала суда.



В судебном заседании, где рассматривается ходатайство о продлении меры пресечения Насиров, отстранен глава ДФС сначала просил суд об отводе прокурора Андрея Перова в предвзятости.



Впоследствии по такой же причине он попросил отвод для прокурора Алексея Скибенко.



В обоих случаях суд отказал в ходатайстве Насирова.



В свою очередь прокуру САП увидели в этих действиях элементы затяжки. По словам обвинения, дело в том, что после 18.00 понедельника у Насирова сбегают сроки предыдущих обязательств.



Как известно, в понедельник Соломенский райсуд Киева рассматривает ходатайство о продлении возложенных обязанностей на временно отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.



8 марта Соломенский райсуд Киева избрал Роману Насиров меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен. Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

Роман Кравец, УП