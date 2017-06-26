Вторник будет с дождями и бурями в Украине

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Понедельник, 26 июня 2017, 16:09

Во вторник, 27 июня, в Украине будет преимущественно дождливая погода при температуре воздуха от 23 до 33 градусов тепла.

Без осадков синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют лишь на Волыни и в Ровенской области.

Жарче всего будет в Запорожской и остальных восточных областях, на юге и Закарпатье.

Погода 27 июня
Погода 27 июня

В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях – грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

В ночь на вторник в Черниговской, Киевской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях грозы, днем ​​– в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Прогноз для Киева
Прогноз для Киева

Кроме того, в карпатском регионе сохраняется вероятность формирования значительного местного и склонного стока, в горных районах – угроза формирования селевых потоков.

Темы: погода
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