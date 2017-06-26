Убийство в центре Киева: Подозреваемому грозит до 15 лет

Подозреваемому в убийстве ветерана АТО в центре Киева арестовали на 2 месяца без права на залог.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

Такое решение вынес Шевченковский суд Киева.

"Как установлено досудебным расследованием, злоумышленник нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение в плоскость грудной клетки. После этого пытался скрыться с места происшествия и уничтожить вещественные доказательства, но был оперативно задержан правоохранителями", - говорится в сообщении.

Нападавшим оказался 58-летний житель Киева.

"Ему сообщено о подозрении по статье "Умышленное убийство", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

Как известно, вечером 22 апреля во время ссоры зарезали участника АТО и председателя союза мигрантов Украины Сергея Олейника возле метро "Золотые ворота".

Украинская правда