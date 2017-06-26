Европейский суд постановил вернуть в кресла 17 уволенных судей

Верховный суд Украины пересмотрит решение об увольнении 17 национальных судей, которое Европейский суд по правам человека признал противоправными.



Об этом сказал судья-спикер Судебной палаты ВСУ в административных делах Александр Прокопенко во время пресс-конференции, сообщает "Укринформ".



"После решения Европейского суда по правам человека, которое получило статус окончательного 19 апреля 2017 горда "Куликов и другие против Украины", 17 заявителей из 18, занимавших должности судей национальных судей, обратились с заявлениями о пересмотре судебных решений", – рассказал Прокопенко.



"По них были возбуждены производства, вследствие чего они были освобождены от должностей за нарушение присяги... Европейский суд по правам человека констатировал нарушение п.1 ст.6 и ст.8 Конвенции о защите прав человека... На сегодняшний день по восьми делам уже назначено рассмотрение всем составом Верховного суда – первое заседание о пересмотре этих решений состоится 3 июля 2017 года", – сказал он.



В то же время председатель Верховного суда Ярослав Романюк отметил, что планируют как можно быстрее рассмотреть все 17 заявлений о пересмотре судебных решений об увольнении.



Как сообщалось, в Европейский суд ранее обратились 18 украинских судей, в отношении которых в период с 2004 по 2012 годы Высший совет юстиции подавал в рекомендации в Верховную Раду об освобождении от должностей за нарушение судейской присяги.



После освобождения указанных судей национальные суды признали правомерность их освобождения.



Однако ЕСПЧ установил нарушение Украиной права на справедливый суд (статьи 6) и права на уважение частной и семейной жизни (статьи 8) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.