Боевики 5 раз нарушили тишину в Донбассе – штаб

С начала суток ни один украинский военный в результате вражеских обстрелов не пострадал.



Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.



Однако указывается, что российско-оккупационных войска продолжают нарушать перемирие.



"Враждебные вооруженные провокации зафиксированы лишь на Луганском и Донецком направлениях. В целом же с начала суток противник 5 раз открывал огонь по подразделениям Украинских войск. Учитывая невысокую интенсивность вражеского огня, украинские воины ни на одну провокацию сегодня не поддались и огонь не открывали", - говорится в сообщении.



Отмечается, что на Донецком направлении зафиксировано два враждебных обстрела, а на Луганском направлении три.



Как известно 21 июня трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала соблюдения "режима тишины" на время уборки урожая, начиная с 24 июня. Так называемое хлебное перемирие должно продолжаться в период уборки урожая - с 00:00 24 июня до 31 августа.



Украинская правда