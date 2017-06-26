Боевики 5 раз нарушили тишину в Донбассе – штаб

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Понедельник, 26 июня 2017, 18:41

С начала суток ни один украинский военный в результате вражеских обстрелов не пострадал.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Однако указывается, что российско-оккупационных войска продолжают нарушать перемирие.

"Враждебные вооруженные провокации зафиксированы лишь на Луганском и Донецком направлениях. В целом же с начала суток противник 5 раз открывал огонь по подразделениям Украинских войск. Учитывая невысокую интенсивность вражеского огня, украинские воины ни на одну провокацию сегодня не поддались и огонь не открывали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Донецком направлении зафиксировано два враждебных обстрела, а на Луганском направлении три.

Как известно 21 июня трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала соблюдения "режима тишины" на время уборки урожая, начиная с 24 июня. Так называемое хлебное перемирие должно продолжаться в период уборки урожая - с 00:00 24 июня до 31 августа.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО
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