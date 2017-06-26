Директора лицея в Харьковской области подозревают в краже 46 тонн урожая

54-летнего директора одного из профессиональных лицеев Харьковщины подозревают в присвоении имущества учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Правоохранители установили, что служащий присвоил часть урожая подсолнечника 2016 года, принадлежавшего лицею и собранного на полях учебного заведения.

По предварительным данным, вес присвоенного урожая составляет более 46 тонн. Стоимость - почти 430 тыс. грн.

Прокуратура направила в Лозовской горрайонный суд области ходатайство об отстранении подозреваемого от занимаемой должности и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда