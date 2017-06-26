Солдата приговорили к 12 годам тюрьмы за убийство сержанта

1581 просмотр
Понедельник, 26 июня 2017, 20:29

Солдата одной из воинских частей, дислоцированных в Херсонской области, приговорили к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры южного региона Украины.

Правоохранители установили, что 17 мая 2016 года военнослужащий, призванный в ряды Вооруженных Сил по мобилизации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений совершил два выстрела в своего сослуживца.

От полученных телесных повреждений младший сержант умер за несколько минут.

Украинская правда

Темы: Херсонская область убийство Вооруженные силы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СБУ предотвратила теракт в здании полиции в Херсонской области 26 июня 2017, 15:10
В Херсонской области оштрафовали рестораны за русскоязычное меню 8 июня 2017, 18:26
В Госдуме РФ заявили, что на Херсонщине готовят боевиков ИГИЛ 29 мая 2017, 16:55
powered by lun.ua
Главные новости
Холодницкий подозревает, что его прослушивают
Насирову придется носить браслет еще 2 месяца - суд
Мукачевская перестрелка: Суд снял обвинения с бойцов ПС, они свободны
Семья экс-руководителя полиции Киева имеет много недвижимости на Печерске - СМИ
Все новости
20 фактов о Гарри Поттере

К 20-летию выхода первой книги Джоан Роулинг

Pottermore

Гарри Поттеров на самом деле было двое