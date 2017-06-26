Солдата приговорили к 12 годам тюрьмы за убийство сержанта

Солдата одной из воинских частей, дислоцированных в Херсонской области, приговорили к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры южного региона Украины.

Правоохранители установили, что 17 мая 2016 года военнослужащий, призванный в ряды Вооруженных Сил по мобилизации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений совершил два выстрела в своего сослуживца.

От полученных телесных повреждений младший сержант умер за несколько минут.

Украинская правда