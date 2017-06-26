Холодницкий подозревает, что его прослушивают
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает, что его мобильный телефон прослушивают.
Об этом он сообщил в интервью телеканалу ZIK.
"Думаю, что да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По мнению руководителя САП, его телефон могут прослушивать много правоохранительных органов.
Холодницкий сообщил, что номер телефона он не менял с 2006 года.
Прокурор добавил, что его охрана регулярно проверяет кабинет на предмет возможного несанкционированного "прослушивания".
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