Холодницкий подозревает, что его прослушивают

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает, что его мобильный телефон прослушивают.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу ZIK.

"Думаю, что да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По мнению руководителя САП, его телефон могут прослушивать много правоохранительных органов.

Холодницкий сообщил, что номер телефона он не менял с 2006 года.

Прокурор добавил, что его охрана регулярно проверяет кабинет на предмет возможного несанкционированного "прослушивания".

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