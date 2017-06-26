Холодницкий: Прокуроры уже готовы встретиться с Онищенко в Британии

"Пленки Онищенко" не предоставили никакой полезной информации для следствия.

Об этом в интервью ZIK заявил Назар Холодницкий, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, комментируя ход "дела Онищенко".

Руководитель САП также рассказал, что в показаниях Онищенко нет никакой конкретики.

"Эти "коломыйки" длиться вечно не могут. Если у тебя есть доказательства и ты хочешь помочь следствию, а не торговаться... У него в Украине есть ряд адвокатов - передайте через адвокатов эту информацию, следствие будет продолжаться", - призвал Холодницкий.

По его словам, "пленки Онищенко" не предоставили никакой полезной информации для следствия.

"Мы просто в очередной раз узнали, что между политиками есть определенные "договорняки", - сказал руководитель САП и добавил, что пленки касаются, скорее, политической ответственности.

Холодницкий также рассказал, что Онищенко предложил САП встретиться на территории Великобритании, однако в САП сначала не согласились и предложили в качестве места для встречи Польшу, однако Онищенко отказался.

Сейчас, заявляет Холодницкий, прокуроры готовы встретиться с экс-нардепом на территории Британии.