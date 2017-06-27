Найцікавіше: 2001. Папа Римський помолодшав у Львові на 10 років. 2006. Українська збірна вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу з футболу. 2014. Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС.

2001, середа

Близько 1,5 мільйона осіб зібрались на Львівському іподромі на літургію за візантійським обрядом за участю Папи Римського Івана Павла II.

"Здається, чисте повітря Львова, України зробило Папу молодшим, здається, що з 80-літнього він перетворився на 70-літнього", – сказав його прес-секретар Хоакін Наварро-Валльс.

У сусідніх Росії та Білорусі візиту Папи не зраділи. "У світі є сили, яким не до душі єднання слов'янських народів, і ці сили, прикриваючись миротворчою риторикою, хочуть цю єдність розірвати, здійснюючи спроби духовної і політичної експансії", – говориться у спільній заяві президента Білорусі Олександра Лукашенка і патріарха Московського і всієї Русі Алексія II.

2002, четвер

Леонід Кучма бачить на посаді генерального прокурора заступника голови Державної податкової адміністрації Святослава Піскуна. Відповідне подання президент підготував для парламенту. Піскун керує у ДПА слідчим управлінням податкової міліції.

Нашоукраїнець Микола Томенко вважає, що таким чином Кучма демонструє, що не налаштований на пошук компромісу між пропрезидентською та опозиційною частинами Верховної Ради.

2003, п'ятниця

Прем'єр Віктор Янукович хоче встановити державний контроль над українським інтернетом. Кабмін вніс законопроект "Про діяльність у сфері інформатизації", який практично ставить під удар кожного провайдера, обмежує розповсюдження інформації та сприймається експертами як спроба знизити вплив інтернет-видань на суспільну свідомість напередодні виборів.

2005, понеділок

Одна з головних проблем українських військових – знищення боєприпасів часів Першої та Другої світових воєн, яких в Україні зібралося понад 2 мільйони тонн. Під час зустрічі з генсеком НАТО Яапом де Хооп Схеффером президент Віктор Ющенко наголосив на необхідності посилити співпрацю у питанні утилізації набоїв.

2006, вівторок

– Збірна України вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу з футболу. В 1/8 у матчі зі Швейцарією перемога визначалася за допомогою пенальті. Перше пенальті Андрій Шевченко не забив, але три наступні реалізували Мілевський, Ребров і Гусєв. При цьому швейцарці не змогли забити жодного м'яча.

– В очікування обрання "помаранчевою коаліцією" прем'єра та спікера, Партія регіонів заблокувала роботу Верховної Ради і навіть залишилась там на ніч. На фоні коаліціади, коли демократичні сили ніяк не могли поділити посади, рейтинг ПР виріс. Тепер регіонали заявляють про готовність блокувати ВР аж до розпуску парламенту.

2007, середа

– Як живе Юлія Тимошенко. Журналіст УП побував біля двоповерхового будинку в районі Конча-Заспи, де мешкає екс-прем'єрка, але встиг зробити лише кілька фото – потім почалися пригоди з місцевою охороною.

– "Вчу українську мову, продовжую. Почав вивчати англійську. Не вистачає часу, але дуже скоро почну говорити", – прем'єр Віктор Янукович хвалиться особистими досягненнями.

2008, п'ятниця

– Наступного року ціна на газ для України складе понад $400 за тисячу кубометрів, попереджає глава російського "Газпрому" Олексій Міллер. Зараз ціна газу на кордоні з Україною – $179,5.

– Юлія Тимошенко взялася за завоювання сердець шахтарів і спустилася в шахту на кілометрову глибину.

2009, субота

З'їзд "Нашої України" зобов'язав своїх нардепів вийти з коаліції та створити свою власну групу. "Ми переконані, що сьогодні народних депутатів фракції "Наша Україна – Народна Самооборона" лише використовують для формального існування парламентської коаліції, яка давно перетворилася на іграшку в руках уряду, а не в політичний союз законодавців", – йдеться у резолюції.

На з'їзді була відсутня київська організація партії, очолювана парламентським керівником НУНС Миколою Мартиненком. Сам Мартиненко заявив, що псевдо-вожді намагаються використати партію у власних політичних цілях і підкреслив, що не буде виходити із фракції.

2011, понеділок

72% українців впевнені, що їх права порушуються. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова. У першу чергу маються на увазі соціальні та економічні права. А головним джерелом порушення прав українці вважають президента Віктора Януковича – про це сказали 20% опитуваних.

2012, середа

Київ і Москва погодили заявку на закупівлю газу на 2013 рік, заявив міністр енергетики Юрій Бойко після засідання українсько-російського міждержавного комітету. При тому, Бойко стверджує, що Україна закупить менше, ніж передбачено в контракті. Проте в Росії про домовленості щодо зниження обсягу не чули. За словами голови правління "Газпрому" Олексія Міллера, згідно контракту, Україна має вибрати 52 мільярди кубометрів газу, і про перегляд цієї позиції не йшлося.

2013, четвер

– Влада проти соцмережі "Вконтакте". У Києві міліція вилучила обладнання, що належить "Вконтакте", на півмільйона доларів. Правоохоронці підозрюють, що на вилучених серверах може зберігатися потрібна їм фінансова інформація приватної фірми. Керівництво соцмережі запевняє, що це неможливо.

– Водій маршрутного таксі не може калічити українську мову у розмові та має право транслювати в салоні лише дозволену місцевою владою музику. Це прописано в етичному кодексі для водіїв, який ухвалила Луцька міськрада.

2014, п'ятниця

– Україна повністю підписала Угоду про асоціацію з Євросоюзом. Для того, щоб поставити підпис під заключною економічною частиною угоди, президент Петро Порошенко використав ручку, якою угоду мав підписати Віктор Янукович в листопаді 2013-го.

– Україна продовжила перемир'я ще на 72 години. Таке рішення прийняв президент Порошенко. Українська сторона сподівається, що за цей час Росія закриє пункти вербування найманців, а бойовики перестануть пересуватися по окупованій території.

Тим часом терористи відпустили 4 спостерігачів ОБСЄ, які пробули місяць у полоні, а також обстріляли військове містечко у Донецьку і захопили територію військової частини.

– "З чортом лисим треба домовлятися. Але людям потрібен мир". Мільярдер Рінат Ахметов підказує, як вирішувати ситуацію на Сході України.

2015, субота

НП в Одесі. Невідомий відкрив стрілянину по двом патрульним. Один з них помер у лікарні. Місцеве керівництво МВС пообіцяло нагороду в 200 тисяч гривень за інформацію про місцезнаходження зловмисника.

2016, понеділок

– Один український військовослужбовець загинув і четверо отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Мінські угоди порушуються близько 8 тисяч разів на тиждень, заявив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі Олександр Хуг. За його словами, останнім часом ситуація на Сході України загострилася.

– За 9 місяців Державна фіскальна служба звільнила понад 250 керівників митниць, розповів глава ДФС Роман Насіров. Але корупція на митниці все одно залишилась.

Рустем Халілов, для УП