Белый дом: Закон о санкциях против РФ принят Сенатом с нарушениями

587 просмотров
Вторник, 27 июня 2017, 01:45

Законопроект с усиленным пакетом санкций против России, который был принят почти единогласно в Сенате США, не имеет юридической силы из-за нарушения процедуры его утверждения.

Об этом заявил в понедельник во время брифинга представитель Белого дома Шон Спайсер, передает "Укринформ".

"Решение Сената было принято с нарушением процедуры, поэтому пока законопроекта не существует", - отметил он.

При этом Спайсер не стал комментировать позицию главы Белого дома по поддержке дополнительного давления на Россию и отметил, что президент говорил много раз, что не будет сообщать о своих намерениях.

При этом Спайсер ответил на критику относительно сговора между президентской кампанией Трампа и российской стороной, заявив, что такого не было. По его словам, это подтверждает тот факт, что администрация предыдущего президента Барака Обамы знала о действиях России во время выборов, однако не применяла меры в ответ.

Напомним, 14 июня Сенат США подавляющим числом голосов принял законопроект S. 722, который вводит дополнительные санкции против России и существенно уменьшает полномочия президента относительно отмены действующих санкций.

Позже стало известно, что этот документ содержит положения, которые касаются бюджетного финансирования. По конституции, такого рода законопроекты должны сначала утверждаться Палатой представителей, а затем рассматриваться Сенатом США.

Темы: США санкции
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СМИ: Кремль отзывает своего посла из Вашингтона на фоне расследований в США 26 июня 2017, 21:54
Удалось ли Порошенко не стать "разменной фигурой" в противостоянии Трампа с Конгрессом 26 июня 2017, 16:58
В США хакеры взломали сайты штата Огайо и поставили пропаганду ИГИЛ 26 июня 2017, 08:26
powered by lun.ua
Главные новости
Холодницкий подозревает, что его прослушивают
Насирову придется носить браслет еще 2 месяца - суд
Мукачевская перестрелка: Суд снял обвинения с бойцов ПС, они свободны
Семья экс-руководителя полиции Киева имеет много недвижимости на Печерске - СМИ
Все новости
Нимы

Владельцы киевских заведений объясняют, зачем продают кофе, еду и услуги за нимы

20 фактов о Гарри Поттере

К 20-летию выхода первой книги Джоан Роулинг