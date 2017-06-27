Из-за ливня мост в Каменец-Подольском превратился в водопад

В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области после ливня 26 июня Новоплановский мост стал похож на водопад.

Мэр города Михаил Симашкевич сообщил, что в результате града и мощного ветра были сломаны десятки деревьев, разрушены электросети, сорваны крыши зданий.

Местные жители в соцсетях писали, что некоторые сточные канализации не работали, в результате чего улицы превратились в реки.