Сутки в АТО: Боевики не соблюдают перемирие, 18 обстрелов

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Вторник, 27 июня 2017, 07:20

За минувшие сутки в зоне проведения АТО, несмотря на "хлебное перемирие", боевики 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Потерь среди украинских военных в результате обстрелов 26 июня не было.

На Приморском направлении террористы два раза открывали огонь.

Утром и днем там было тихо, но около 21:00 боевики открыли огонь из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям в районе Водяного.

Также из стрелкового оружия были обстреляны силы АТО возле Павлополя.

На Донецком направлении боевики били 7 раз, в основном в районе Каменки и Авдеевки.

"Днем бандиты из гранатометов обстреляли наши позиции в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. Вечером же противник плотным огнем из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра, накрывал наши опорные пункты у Каменки. Кроме того, 82 минометы и пехотное вооружение оккупанты неоднократно применяли в пригороде Авдеевки", - отметили в штабе.

На Луганском направлении сепаратисты 9 раз открывали огонь.

Из миномета 82 мм калибра боевики били по украинским позициям в районе Желтого.

На рассвете снайперы боевиков открыли огонь по силам АТО в районе Попасной и Новотошковского.

Вечером под огонь из автоматических станковых гранатометов снова попали позиции сил АТО в районе Новотошковское. Украинские силы в районе Счастья боевики обстреляли из 82 мм минометов.

Вблизи Крымского террористы применили миномет калибра 120 мм. Украинские опорные пункты неподалеку Новоалександровки боевики обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Новозвановки - из стрелкового оружия.

Как известно 21 июня трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала соблюдения "режима тишины" на время уборки урожая, начиная с 24 июня. Так называемое хлебное перемирие должно продолжаться в период уборки урожая - с 00:00 24 июня до 31 августа.

Темы: АТО Донбасс
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