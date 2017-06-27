В МВД считают, что полковнику ГУР в авто подложили взрывчаткку

Правоохранители считают, что автомобиль чиновника Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала взорвался из-за заложенного взрывного устройства.



Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко на месте взрыва сказал:



"По той картине преступления, которая э в настоящее время, очевидно, что сработало взрывное устройство. Какое устройство, какой мощности – самодельное или стационарное, будет установлено после того, как будут проведены сейчас первичные следственные действия на месте преступления".



Кроме того, корреспондент канала "112 Украина" по состоянию на 12:25 сообщила, что спустя почти 5 часов после взрыва с места происшествия забрали останки погибшего.



Как известно, около 8:15 во вторник, 27 июня, на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов Киеве взорвался "Мерседес" – от сильного взрыва водитель погиб.



Погибший оказался одним из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал.



По факту взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева открыто уголовное производство по статье о теракте.



Гибель руководителя спецназовцев ГУР будет расследовать Главная военная прокуратура.



Алена Рощенко, УП