В МВД считают, что полковнику ГУР в авто подложили взрывчаткку
Правоохранители считают, что автомобиль чиновника Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала взорвался из-за заложенного взрывного устройства.
Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко на месте взрыва сказал:
"По той картине преступления, которая э в настоящее время, очевидно, что сработало взрывное устройство. Какое устройство, какой мощности – самодельное или стационарное, будет установлено после того, как будут проведены сейчас первичные следственные действия на месте преступления".
Кроме того, корреспондент канала "112 Украина" по состоянию на 12:25 сообщила, что спустя почти 5 часов после взрыва с места происшествия забрали останки погибшего.
Как известно, около 8:15 во вторник, 27 июня, на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов Киеве взорвался "Мерседес" – от сильного взрыва водитель погиб.
Погибший оказался одним из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал.
По факту взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева открыто уголовное производство по статье о теракте.
Гибель руководителя спецназовцев ГУР будет расследовать Главная военная прокуратура.
Алена Рощенко, УП
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