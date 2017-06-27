Парубий говорит, что "Воля народа" еще может избежать роспуска

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Вторник, 27 июня 2017, 13:40

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отмечает, что у депутатской группы "Воля народа" еще есть время пополнить свой состав, чтобы избежать роспуска.

Об этом он сказал на пресс-конференции 27 июня, сообщает "Укринформ".

"По состоянию на сегодня, насколько мне известно, ни одного заявления о вступлении в группу "Воля народа" не поступало. Но, вместе с тем, есть еще полторы недели, и я надеюсь, и так меня уверял председатель группы "Воля народа", что он знает людей, которые готовы и хотят присоединиться к группе, и будем ждать пленарной неделе, там будут поставлены все точки над "и", – сказал он.

 
пресс-служба Парубия

Как известно, 9 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил о выходе из депутатской группы "Воля народа" народного депутата Сергея Мельничука и, по настоянию этой же группы, объявил о выходе Александра Онищенко.

Теперь группа насчитывает 17 нардепов, тогда как количество депутатской группы должно составлять минимум 19 депутатов.

Если в течение двух недель количество членов депутатской группы не пополнится, то, согласно регламенту, председательствующий на заседании должен объявить о роспуске группы.

Темы: Верховная Рада
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