Активисты показали дворец самого богатого прокурора Украины

Старший следователь по особо важным делам Департамента специальных расследований Юрий Кривобок уже несколько лет является самым богатым прокурором Украины.



Об этом говорится в материале проекта PROSUD.



Указывается, что он получил соответствующую должность в ГПУ в 2014 году. До этого с 2009 по 2014 года Кривобок работал прокурором Оболонского района Киева.



Активисты, проанализировав декларации прокурора за 2013, 2015 и 2016 годы обнаружили в собственности семьи Кривобока "чрезвычайно большое количество движимого и недвижимого имущества, а также доходы на сумму свыше 182 млн. грн".



"Из них только около 700 тыс. грн - заработная плата, остальные - продажа движимого и недвижимого имущества. Следует сразу отметить, что в декларации прокурора отсутствует какой-либо доход от занятия предпринимательской деятельностью ним или его женой. Похоже, что именно обычные земельные сделки прокурора во времена Януковича и принесли ему основной капитал в более 180 млн. грн", - говорится в статье.



Согласно декларации и реестром прав на недвижимое имущество, Юрий Кривобок владеет домом площадью 1827 кв.м. в элитном селе Козин под Киевом.



"Дом расположен на 6-ти земельных участках, которые также находятся в собственности Юрия Кривобока. Общая площадь земли под домом - 86 соток. Цена за сотку земли в этом районе - около 3 тыс. долл. То есть вся земля под имением прокурора стоит примерно 260 тыс. долл", - говорится в материале.



Кроме этого, у семи Кривобока есть еще несколько домов и земельных участков в курортных зонах Украины: в Крыму, в Карпатах и ​​в Одессе.



"Кроме домов прокурор владеет двумя смежными квартирами на столичной Оболони по адресу проспект Героев Сталинграда, 8. Общая площадь квартир приобретенных в 2012 году - 221,90 м². Подобная квартира сегодня здесь стоит около. 12,2 млн грн. Жена прокурора тоже обзавелась жильем на Оболони. Она владеет квартирой площадью 43,9 м² по адресу проспект Оболонский, дом 39а. Приобрела данную квартиру Кривобок Татьяна в 2015 году за 627 990 грн", - говорится в материале.



Мать Кривобока также владеет квартирой на Оболони - по адресу проспект Героев Сталинграда, 6б находится в 2-х минутах от набережной Днепра.



Указывается, что жена прокурора в 2016 году приобрела новый Mercedes Benz GLE 350 D Matic 2016 года стоимостью 2604280 грн, а в 2014 году сам Кривобок получил право пользования новым Volkswagen Toureg 2014-го года от своего отца, которому автомобиль обошелся в 1 126 650 грн.



"Только по приблизительным подсчетам прокурорская семья приобрела в собственность (за 4 года): 4 элитные дома суммарной площадью 2741 м², 4 квартиры на 367 м², 62 гектара земли по всей Украине, 2 автомобиля, стоимостью каждый более 1 млн. грн, доход в размере 182 млн. грн", - отмечают активисты.



Украинская правда