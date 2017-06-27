Прокуратура завершила расследование убийства Бузины

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Вторник, 27 июня 2017, 14:43
wikimedia.org

Киевская прокуратура завершила расследование об убийстве публициста Олеся Бузины, а подозреваемым вручили материалы уголовного производства.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Сейчас идет процесс ознакомления с материалами уголовного производства сторонами. Сегодня утром Андрей Медведько и Денису Полищуку, а также их адвокатам, вручены уведомления о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к ознакомлению с ними. После ознакомления сторон с материалами досудебного расследования обвинительный акт будет передан в суд", – отметила Максимец.

В сообщении на сайте прокуратуры отмечается, что в ходе расследования провели экспертизы генетической идентификации. А также к делу приобщили ответы на запросы об оказании международной правовой помощи, поступившие из США и Италии.

"Действия подозреваемых квалифицированы п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины", – говорится в сообщении.

По словам Максимец, подозреваемым грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Прокуратура планирует направлять дело в Шевченковский районный суд Киева.

В то же время адвокат подозреваемых Сергей Войченко на своей странице Facebook высказался о предвзятости следствия.

"Не выполнены сотни ходатайств стороны защиты, не выполнены десятки решений судов полученных стороной защиты, не расследовано избиение Медведько во время задержания, не расследовано избиение Медведько и Полищука во время незаконной попытки отъема их биологических образцов", – написал адвокат.

В свою очередь Максимец утверждает, что отбор биологических образцов проводился законно:

"На упреки адвокатов по отбору биологических образцов, могу добавить, что процедура отбора образцов состоялась в присутствии адвокатов подозреваемых с соблюдением требований УПК Украины и обеспечением прав и свобод подозреваемых.

Она также отметила, что генетические материалы отбирали в присутствии понятых и с помощью видеофиксации.

"Поэтому, с учетом всех данных, которые получили в ходе досудебного расследования, квалификация действиям подозреваемых остается: совершение убийства по предварительному сговору. Также им дополнительно инкриминируется незаконное хранение и применение оружия", – подытожила Максимец.

Олег Твердь для УП

Темы: Бузина прокуратура
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