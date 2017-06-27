В приемной Розенблатта в диване нашли неизвестное устройство

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Вторник, 27 июня 2017, 16:25

В приемной народного депутата от БПП Борислава Розенблатта в Житомире обнаружили неизвестное устройство.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

В полиции не исключают, что это может быть устройство для прослушивания.

При осмотре приемной, правоохранители обнаружили пластиковую коробку, лежащую за обшивкой дивана в кабинете депутата.

"Данное устройство изъято... 100% утверждать, что это было, можно будет только после проведения технической экспертизы, которая позволит идентифицировать, что это такое", - сказал начальник отдела ГУ ЧП в Житомирской области Михаил Сорока.

Устройство отправили на экспертизу.

Как известно, антикоррупционные органы заявили, что Розенблат и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

19 июня НАБУ и САП задержали 3 помощников народных депутатов, охранника и двух представителей общественной организации по подозрению в получении 300 тысяч долларов взятки для передачи Розенблату и Полякову.

Темы: Верховная Рада прослушка
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