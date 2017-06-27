Вирусом поражены 22 учреждения - Киберполиция
В департаменте киберполиции НПУ заявляют, что получили уже 22 сообщения о вирусной атаке.
Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало.
"...поступило уже 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров. Это обращение как от государственных, так и частных учреждений. В частности, и от одного из мобильных операторов", - написал он.
По его словам, аналогичные сообщения поступают и в региональных представительств Департамента киберполиции.
"Сообщение о вмешательстве в работу персональных компьютеров продолжают поступать. Все они фиксируются", - написал Тракало.
Он заявил, что после получения таких обращений на место выезжают специалисты киберполиции и других профильных служб, "которые работают над противодействием распространения вируса, а также ликвидацией его последствий".
Сейчас сайт департамента киберполиции Нацполиции Украины не работает.
Ранее стало известно об атаках вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.
Украинская правда
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