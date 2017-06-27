В Администрации президента говорят, что недавно отбили похожие кибератаки
Информационные системы и команда киберзащиты Администрации президента Украины работают в штатном режиме, но с повышенным уровнем внимания к ситуации, имеющей место в других государственных учреждениях в связи с распространением вируса.
Об этом сообщает заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шымкив.
"Главное в киберборьбе – люди!", – отмечает Шымкив.
Заместитель главы АП поблагодарил ИТ команду за службу и профессионализм.
"К сведению: мы отбили похожие атаки несколько месяцев назад, и приняли соответствующие технологические меры для закрытия потенциальных зон атаки. Поручил команде помочь ИТ командам других институтов в текущей ситуации", – отмечает Шымкив.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.