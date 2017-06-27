Турчинов видит в вирусе "Петя" русский след

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Вторник, 27 июня 2017, 17:45

Секретарь СНБОУ Александр Турчинов заявляет, что из-за кибератаке в Украине Национальный координационный центр кибербезопасности работает по протоколу быстрого реагирования.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, все государственные учреждения, которые выполняли рекомендации Национального координационного центра кибербезопасности и были включены в защищенный контур (защищенный узел интернет-доступа), не претерпели повреждения.

Также Турчинов сказал, что первично проанализировав вирус, можно говорить о российском следе.

По его словам необходимо, чтобы все госучреждения вошли в "защищенный контур интернета и выполняли все требования специалистов по кибербезопасности".

"Также рекомендуем сделать это и банковским учреждениям, прежде всего, государственным", - подчеркнул он.

Как известно, в департаменте киберполиции заявили, что получили уже 22 сообщения о вирусной атаке.

Ранее стало известно об атаках вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.

Украинская правда

Темы: интернет вирус СНБО
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