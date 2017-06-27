В Киеве найден застреленным иностранец

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Вторник, 27 июня 2017, 17:48

В Киеве полицейские устанавливают обстоятельства убийства иностранца.

Об этом сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Киева.

Тело 27-летнего мужчины с огнестрельными ранениями нашли в квартире.

По словам знакомых потерпевшего, гражданин другого государства арендовал квартиру в доме на улице Голосеевской, а с понедельника перестал выходить на связь. Когда они попали в помещение, обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями головы, грудной клетки и руки.

Во время осмотра квартиры полицейские изъяли сумку, где были предметы, похожие на автомат Калашникова, пистолеты ТТ и Макарова и патроны к ним. Эти вещи изъяли и направили на экспертизу.

 

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства и выясняются обстоятельства происшествия.

 

Полицейские устанавливают лицо или лица, которые могут быть причастны к преступлению.

Украинская правда

Темы: Киев криминал
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