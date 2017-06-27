Полиция начала расследовать глобальную вирусную атаку

По факту мощной кибератаки открыто уголовное производство по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей".



Об этом сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, передает "Интерфакс-Украина".



"Уже начато уголовное производство по статье 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей", - сказал он журналистам во вторник вечером.



Тракало указал, что хакерской атаке подверглись ряд государственных учреждений, банковских систем и масс-медиа.



"Специалисты работают над тем, чтобы не допустить распространения вредоносного программного обеспечения и ликвидировать его последствия", - добавил Тракало.



Ранее в департаменте киберполиции НПУ заявили, что получили уже 22 сообщения о вирусной атаке.



Ранее стало известно об атаках вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.