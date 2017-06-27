Полиция начала расследовать глобальную вирусную атаку

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Вторник, 27 июня 2017, 19:03

По факту мощной кибератаки открыто уголовное производство по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей".

Об этом сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, передает "Интерфакс-Украина".

"Уже начато уголовное производство по статье 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей", - сказал он журналистам во вторник вечером.

Тракало указал, что хакерской атаке подверглись ряд государственных учреждений, банковских систем и масс-медиа.

"Специалисты работают над тем, чтобы не допустить распространения вредоносного программного обеспечения и ликвидировать его последствия", - добавил Тракало.

Ранее в департаменте киберполиции НПУ заявили, что получили уже 22 сообщения о вирусной атаке.

Ранее стало известно об атаках вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.

Темы: полиция вирус интернет
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