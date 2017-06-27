СБУ сообщила, как работает вирус Petya.A и как от него уберечься

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Вторник, 27 июня 2017, 19:59

Подавляющее большинство заражений операционных систем вирусом Petya.A происходила через открытие вредоносных приложений - документов Word, PDF-файлов, которые были направлены на электронные адреса коммерческих и государственных структур.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, обнародовав рекомендации по защите компьютеров от кибератаки вируса-вымогателя.

"Атака, основной целью которой было распространение шифровальщика файлов Petya.A использовала сетевую уязвимость MS17-010, в результате эксплуатации которой на инфицированную машину устанавливался набор скриптов, используемых злоумышленниками для запуска упомянутого шифровальщика файлов", - говорится в сообщении.

Согласно информации, вирус атакует компьютеры под управлением ОС Microsoft Windows путем шифрования файлов пользователя, после чего выводит сообщение о преобразовании файлов с предложением произвести оплату ключа дешифрования в биткоинах в эквиваленте суммы $300 для разблокировки данных.

"На сегодня зашифрованные данные, к сожалению, расшифровке не подлежат", - сообщили в СБУ.

Среди рекомендаций ведомства, опубликованных на его официальном сайте - совет без перезапускать компьютер, который может быть инфицирован, и сохранить все файлы, которые наиболее ценны, на отдельный не подключенный к компьютеру носитель, а в идеале - резервную копию вместе с операционной системой.

Ранее стало известно об атаках вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.

По факту мощной кибератаки открыто уголовное производство по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей".

Украинская правда

Темы: СБУ хакеры интернет вирус
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