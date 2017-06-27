День в АТО: 10 обстрелов, обошлось без потерь

По сравнению с понедельником количество вооруженных провокаций со стороны боевиков несколько возросло.

Как сообщает пресс-центр АТО, по состоянию на 18:00 боевики 10 раз обстреливали опорные пункты ВС Украины. Неоднократно во вторник незаконные вооруженные формирования применяли и минометы различных калибров.

"После относительного затишья, которое наблюдалось на Приморском направлении в течение последних двух дней, боевики вновь активизировались. Из стрелкового оружия НВФ неоднократно обстреливали наши позиции в районе Гнутово и Павлополя. А утром наемники под прикрытием огня из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия выпустили полтора десятка 82-мм мин с западных окраин временно оккупированного Донецка по защитникам Марьинки", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении еще ночью боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по украинским позициям в пригороде Авдеевки. На рассвете из 120-мм минометов и зенитной установки они били по укреплениям сил АТО вблизи Луганского, что на Светлодарской дуге.

Кроме того, утром и во второй половине дня боевики из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия обстреливали украинских воинов, которые держат оборону возле Каменки.

На Луганском направлении во вторник ситуация частично стабилизировались.

"Пророссийские вооруженные банды только один раз применяли оружие против украинских защитников. Состоялась эта вооруженная провокация еще в начале суток. Боевики обстреляли один из наших опорных пунктов в районе поселка Желтое из 82-мм минометов", - отмечается в сообщении.

Потерь среди бойцов сил АТО вследствие обстрелов 27 июня не было.

Украинская правда