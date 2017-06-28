Украина готовит конференцию стран "нормандского формата" - Климкин

Украина намерена организовать конференцию стран-членов "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, находящийся в Италии с двухдневным рабочим визитом, сообщает Радио Свобода.

На пресс-конференции во внешнеполитическом ведомстве Италии, Климкин сообщил, что телефонная конференция между главными представителями Украины, России, Германии и Франции должна состояться в ближайшее время, "речь идет о считанных днях".

По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, на телефонную дискуссию Киев "выносит четкий вопрос: Россия больше не должна иметь возможности нарушать минские соглашения".

"Москва должна прекратить обстрелы, вывести нерегулярные войска, позволить контроль со стороны ОБСЕ на всей территории Донбасса, включая украинско-российскую границу, освободить пленных и способствовать проведению свободных выборов", заявил Климкин в Риме.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что встреча лидеров государств "нормандской четверки" состоится в течение лета.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрона по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 30 мая заявил о необходимости проведения переговоров "нормандской четверки" как можно скорее.

Позже Макрон высказал намерение провести встречу в "нормандском" формате перед саммитом G20, который запланирован на 7-8 июля в Гамбурге.

Напомним, 21 июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что лидеры "норманнской четверки" проведут переговоры до конца этого месяца. Он имел в виду телефонный разговор.

Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла 19 октября 2016 года.