В Минобороны раскрыли имя пленного российского контрактника

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Среда, 28 июня 2017, 00:51

В плен к украинским военным в Луганской области попал российский военнослужащий, служивший по контракту.

Об этом сообщает русская служба BBC, ссылаясь на источники в 93-й бригаде и в минобороны Украины.

По информации издания, российский разведчик Виктор Агеев попал в плен в районе села Желобок Славяносербского района "в результате вооруженного столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы "4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса" террористической группировки "ЛНР".

Как стало известно Би-би-си от двух бывших сослуживцев Виктора Агеева, после окончания Алтайского государственного колледжа он в 2015-2016 годах проходил срочную службу в воинской части 65246, расквартированной в Новочеркасске Ростовской области.

"Мы служили с ним в полку связи, - рассказал один из бывших сослуживцев на условиях анонимности. - Он уволился летом, а я в конце 2016 года. Потом он пошел служить на контракт в военную разведку, но подписывать контракт он хотел в другой части, и я не знаю точно, как у него сложилось".

В личной переписке с одним из бывших сослуживцев, с которой ознакомилась Русская служба Би-би-си, Виктор Агеев на вопрос, не на Украине ли он находится, ответил: "Да, на Украине". А на уточняющий вопрос друга, чем он там занят, написал: "Контрактник. Платят достаточно".

Мать Агеева рассказала Би-би-си, что в марте 2017 года ее сын подписал контракт и якобы уехал служить в город Батайск Ростовской области.

Ранее сообщалось, что разведывательной группой, которую обезвредили бойцы ВСУ 26 июня, руководил кадровый российский офицер капитан Александр Щербак.

Указывается, что украинские военные обошли ДРГ и предложили сложить оружие без боя, гарантируя жизнь и безопасность. Однако командир группы боевиков и вражеский снайпер предприняли попытку вооруженного сопротивления и были ликвидированы. Остальные - сапер, снайпер и два пулеметчика задержаны, среди них и Агеев.

Как известно, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что на Донбассе нет российских военных.

Темы: Донбасс АТО Росcия
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