На Сумщине вандалы облили краской памятники на могилах бойцов АТО
Злоумышленники облили краской три памятника на могилах участников АТО на Тростянецком кладбище.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Сумской области.
В Тростянце злоумышленники облили желтой краской три памятника на кладбище, расположенном по улице Памяти. В полиции данное событие квалифицировали как "Надругательство над могилой" и открыли уголовное производство.
Полиция принимает меры по розыску неизвестных
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