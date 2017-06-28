Польские журналисты призвали освободить Сущенка

Центр мониторинга свободы прессы Ассоциации польских журналистов (SDP) выразил протест против продолжения ареста в России корреспондента Укринформа Романа Сущенка и призвал российские власти немедленно освободить украинского журналиста.

Об этом говорится в заявлении Центра мониторинга свободы прессы Ассоциации, пишет Укринформ.

"Центр мониторинга свободы прессы SDP решительно протестует против очередного продления ареста в Москве журналиста украинского агентства Укринформ по обвинению в шпионаже и призывает российские власти снять с него обвинения и немедленно освободить", - говорится в заявлении.

Центр SDP подчеркивает, что украинский журналист находится в следственном изоляторе в России с 30 сентября 2016 года. Отмечается, что в течение этого времени нарушались его базовые права. В частности, письма от Сущенка его адресаты получают даже через 3-4 месяца.

Как сообщалось, суд в Москве решил оставить Сущенка под стражей еще на три месяца, в украинском МИД отреагировали "решительным протестом".

Как известно, Сущенка, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему выдвинули обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это.

24 января 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой требовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыма.