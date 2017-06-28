В Харьковском горсовете прошел обыск

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Среда, 28 июня 2017, 06:17

Следователи Генеральной прокуратуры при силовой поддержке СБУ провели обыск в нескольких департаментах Харьковского городского совета в рамках дела о выделении земли по так называемой "кооперативной схеме".

Об этом сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, передает Интерфакс-Украина.

"Они пришли ровно в 16.42, за три минуты до окончания рабочего дня", - сказал Сидоренко.

Как сообщалось, Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения должностными лицами Харьковского горсовета уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

По информации пресс-службы Генпрокуратуры, было установлено, что должностные лица Харьковского горсовета вопреки требованиям действующего законодательства, путем создания в течение 2008-2014 годов более 90 обслуживающих кооперативов, учредителями и участниками которых были лица из их близкого окружения, способствовали им в изготовлении соответствующих правоустанавливающих документов и незаконно присвоили принадлежащие территориальной громаде Харькова земельные участки общей площадью более 650 га стоимостью более 4,05 млрд грн, в своих интересах и интересах других лиц.

Во время досудебного расследования установлено, что к совершению указанных уголовных преступлений, наряду с другими лицами, причастна заместитель городского головы Татьяна Овинникова.

23 марта 2017 года ей сообщено о подозрении в совершении в составе организованной группы уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, то есть пособничество в незаконном завладении мошенническим путем земельными участками на территории Харькова в интересах третьих лиц.

Всего, по данным следствия, Овинникова, действуя в составе организованной группы совместно с другими должностными лицами, способствовала завладению земельными участками на территории Харькова общей площадью 25,1178 га, чем вызвала убытки территориальной громады города на общую сумму более 128,7 млн грн.

12 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Апелляционный суд Киева согласовал ходатайство об аресте заместителя городского головы Харькова Татьяна Овинникова с возможностью залога в сумме 30 млн грн. Залог был внесен через несколько дней.

1 июня 2017 года апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и отстранил Овинникову от должности. На следующий день стало известно, что она уволена с должности заместителя и назначена советником городского головы.

2 июня Генпрокуратура вручила подозрение по делу о выделении земли по т.н. кооперативной схеме начальнику управления градостроительства и архитектуры Харьковского городского совета, который одновременно был заместителем директора Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета, Сергею Чечельницкому и его заместителю.

Темы: Харьков Генпрокуратура
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