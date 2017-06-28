США обвинили РФ в искажении содержания разговоров Тиллерсона и Лаврова

661 просмотр
Среда, 28 июня 2017, 07:20

В Государственном департаменте отмечают, что российская сторона искажает информацию о частных дипломатических разговорах между главами внешнеполитических ведомств США и России.

Так отреагировала пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науерт на сообщение россиян, что Тиллерсон якобы предупредил Лаврова о подготовке заявления США по Сирии, передает Укринформ.

"Русские часто обнародуют информацию, в которой они иногда привержены неправильно характеризовать вещи", - заявила официальный представитель Госдепа во время регулярного брифинга во вторник.

Она подчеркнула, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон "всегда говорит четко россиянам о том, как мы относимся к определенным вещам".

Кроме того, по ее словам, Тиллерсон предпочитает "выполнять свою дипломатическую работу в частном формате во время таких бесед, поскольку он считает, что мы можем быть наиболее эффективными в этом направлении".

Науерт отказалась комментировать заявления российских СМИ, однако отметила, что глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон "в прошлом уже выражал свою обеспокоенность по отношению к России и продолжает это делать".

Как сообщалось, Белый дом обнародовал заявление, в котором разоблачил подготовку режима Башара Асада к возможному химическому нападению на гражданских, пригрозив "дорогой ценой" для самого режима и его войска.

Кроме того, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во вторник разместила заявление на официальной странице в Тwitter по этому поводу.

"В любых дальнейших атаках на сирийский народ будут обвинены Асад, а также Россия и Иран, которые поддерживают убийства собственных людей", - подчеркнула представитель США.

Темы: США Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Госдеп США: Китай и Россия наиболее причастны к торговле людьми 28 июня 2017, 06:54
США планируют стать глобальным поставщиком сжиженного газа 28 июня 2017, 03:08
Белый дом: Асад готовит еще одну химическую атаку по Сирии 27 июня 2017, 05:34
powered by lun.ua
Главные новости
Рейдерский захват: На Кировоградщине подрались ветераны АТО и полиция
Украина готовит конференцию стран "нормандского формата" - Климкин
СБУ сообщила, как работает вирус Petya.A и как от него уберечься
В Украине ужесточили контртеррористические меры из-за высокого уровня угрозы
Все новости
Светлая память

Ушел из жизни художник Сергей Якутович

Интервью

Иллюстраторы мастерской "Аграфка" В разговорах о книгах исчезло слово "неформат"