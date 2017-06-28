Манафорт признал: получил $17 млн от Партии регионов

Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт в 2012-2013 годах получил 17 млн долларов от Партии регионов.

Об этом пишет BBC.

Факт получения Манафортом денег за работу для Партии регионов бывшего президента Украины Виктора Януковича следует из документов, которые американец подал в минюст США в рамках закона о регистрации иностранных агентов.

Консалтинговой фирме экс-главы предвыборного штаба Трампа пришлось зарегистрироваться иностранным агентом из-за работы на украинскую партию. Отказ от регистрации может преследоваться в уголовном порядке.

Из заполненной формы, которую подал в минюст Манафорт, следует, что в 2012-2013 годах его фирма, например, писала предвыборную программу для Партии регионов, реализовывала стратегию избирательной кампании, разрабатывала партийную платформу и проводила международное наблюдение за выборами.

Отмечается, что сделку фирма заключала с исполняющим обязанности председателя Партии регионов Владимиром Рыбаком - с 2012 по 2014 год председатель Верховной рады Украины.

В анкете, поданной в минюст, целью работы фирмы Манафорта на Партию регионов в 2013-2014 годах называется "децентрализация власти с передачей максимальных полномочий регионам, строительство политической партии западного образца и превращение Украины в наиболее привлекательное для инвестиций государство в регионе".

Компания получила от украинской партии 17 млн долларов. На консультантов, работу опросных агентств и другие услуги фирма Манафорта потратила свыше 4 млн долларов, в том числе на разъезды и путешествия - 2,1 млн долларов.

Документы, переданные компанией в минюст США, опубликовала газета Washington Post.

26 июня руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что подписи Манафорта не было ни на одной из страниц "амбарной книги" Партии регионов, а информация о его вину - это пиар-технология.

Однако еще в ноябре 2016 года сообщалось, что детективы НАБУ получили дополнительные доказательства осуществления нелегальных выплат из "черной кассы" Партии регионов Манафорту.

Напомним, 31 мая 2016 года народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.

В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".

Позже народный депутат Украины Сергей Лещенко в статье "Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан" рассказал, что Партия регионов оплачивала услуги политтехнолога Пола Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.