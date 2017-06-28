Эксперт в Washington Post: нам всем надо инвестировать в безопасность Украины

Консультант правительств и политических партий по иностранным делам и стратегической коммуникации Молли Маккеу в своей статье для Washington Post призывает Запад больше поддерживать Украину, поскольку она защищает границы Европы.

Как пишет DT.UA автор была советником правительства экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и экс-премьер-министра Молдовы Влада Филата.

Она констатирует, что во вторник утром в собственной машине был убит полковник Максим Шаповал, который провел три последние годы на войне в Донбассе, проводя спецоперации.

Его убийство стало очередным в серии нападений на украинских военных, разведчиков и представителей служб безопасности, которые, по мнению экспертов, могли быть организованы российской разведкой. Эта кампания, похоже, ставит целью ослабить украинские возможности в сфере контрразведки, а также запугать солдат и волонтеров, отмечает автор.

Маккеу пишет, что Украина защищает границы Европы. Ей приходится в этом опираться на патриотизм, поддержку волонтеров и благотворительные сборы всего необходимого, а также постоянно бороться против политической нестабильности в столице.

Прежде чем бежать из Украины, экс-президент Виктор Янукович годами ослаблял военные возможности страны. Вакуум в армии, который остался после революции и его побега, заполнили такие, как Шаповал, которые понимали, что Москва собирается сделать, а также помнили о жестоком уроке из всех предыдущих случаев российской агрессии на постсоветском пространстве: никто не придет на помощь и защищаться придется самому.

Автор отмечает, что Шаповал внес большой вклад в возможности Украины в сфере безопасности. Он занимался как развитием контрразведки, так и методов противостояния против новых гибридных способов ведения войны России. Это требовало гибкого, быстрого, креативного мышления и способности строить и управлять инструментами в сфере безопасности. По мнению автора, результаты этой работы показывают, что Украина находится на первом месте в переосмыслении ответов на современные замаскированные войны.

"Шаповал сделал то, что требовалось. Большинство из его наработок до сих пор засекречены и не могут быть разглашены. Но его потерю почувствует команда, которая уже несет большой груз. Их работа недообеспечена, но не должна быть недооценена. В течение трех лет Украина ведет войну против российских сил до сих пор не проиграла", - говорится в статье.

Автор добавляет, что Вооруженные силы Украины на сегодня единственная сила, которая вела наземную войну против обновленной российской армии. Даже если Москва использовала Восток Украины в качестве лаборатории для испытания новых инструментов электронной борьбы и спецназа, Украина также училась на этих атаках и прошла тернистый путь, чтобы научиться противостоять им.

Консультанты, наблюдатели и советники с Запада в Украине пытаются изучить опыт украинских коллег. Они присутствуют на украинской территории и для этого тоже.

Москва успешно добилась того, чтобы дебаты велись только о том, эффективны Минские соглашения или нет и о сохранении или отмене санкций. Ничего из этого не касается защиты Украины или наказания России за агрессию против нее. Мало кто говорит об усилении оборонной способности Украины, ее наступательных и разведывательных возможностей.

"Почему США хотят поддерживать реформу полиции, но не контрразведки, в тот момент, когда все дерзкие операции российской разведки в Украине сильно вредят системе внутренней безопасности страны? Украинская система новая и очень зависима от кадров. Россия понимает точно, как деморализовать ее, убивая эти кадры прямо на улицах столицы", - считает эксперт.

По ее словам, вскоре после убийства Шаповала Украина стала жертвой масштабной кибератаки. Все это указывает на то, что стране нужны более серьезные возможности противостоять гибридным методам.

Нужны более эффективные антикоррупционные усилия, которые смогут выявить российское финансовое влияние, а также лучшие инструменты киберзащиты для сохранения критически важной инфраструктуры. Нужно также обновление контрразведки Украины и очистки ее от московского вмешательства, а также необходимы не только методы обнаружения, но и противостояния российской информационной войне.

"Нам всем нужно инвестировать в это, потому что если Украина - испытательный полигон, то конечная цель - это все мы", - пишет Маккеу.

Как известно, около 8:15 во вторник, 27 июня, на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов в Киеве взорвался "Мерседес" - от сильного взрыва водитель погиб.

Погибший оказался одним из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал.

По факту взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева открыто уголовное производство по статье о теракте.

Гибель руководителя спецназовцев ГУР будет расследовать Главная военная прокуратура.