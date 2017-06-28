В "Борисполе" образовались огромные очереди

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Среда, 28 июня 2017, 09:46

В аэропорту "Борисполь" образовались огромные очереди на паспортный контроль.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

В частности, Зураб Аласания пишет, что очередь "начинается под открытым небом и кружит через весь аэропорт".

По его словам, люди, которые регистрироваться on-line, теперь так же часами стоят в очереди.

Как пишет Вадим Костюк, паспортный контроль заблокировали украинские туристы, чей рейс в Анталию был перенесен из-за попадания птицы в турбину.

Он добавляет, что ни сотрудники аэропорта, ни правоохранители не реагируют на ситуацию.

В комментариях пользователи сообщают также, что часть людей застряла между контролем безопасности и паспортным контролем более чем на час без доступа к воде и туалету.

Вместе с тем, первый замгендиректора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне заявил в эфире канала "112 Украина", что главный сервер аэропорта до сих пор не работает из-за кибератак.

По его словам, центральное табло обновляется в ручном режиме через каждые 15 минут. Остальные службы работают в штатном режиме. Задержек рейсов нет.

Вместе с тем, первый заместитель гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне заявил в эфире канала "112 Украина", что главный сервер аэропорта до сих пор не работает из-за кибератаки.

По его словам, центральное табло обновляется в ручном режиме через каждые 15 минут. Остальные службы работают в штатном режиме. Задержек рейсов нет.

Позже пользователи сообщили, что с очередями удалось справиться в течение часа.

"Они буквально за час справились с дичайшими очередями из-за сбоев в компьютерной системе", - пишет Анастасия Леухина.

"Выезжая в аэропорт, я готовилась к худшему и строила планы на случай отмены рейса. Я приехала через час после всего этого кошмара и прошла регистрацию практически в стандартное время", - добавила она.

Украинская правда

Темы: аэропорт
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