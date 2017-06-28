Порошенко ожидает от ВР отмены депутатской неприкосновенности

Президент Петр Порошенко ожидает от Верховной Рады в ближайшее время голосования за снятие депутатской неприкосновенности.

Об этом он заявил в субботу на торжествах по случаю Дня Конституции возле памятника Пилипу Орлику в Киеве.

"Резонансные дела, решительные шаги по борьбе с коррупцией, которые сейчас демонстрирует Генеральная прокуратура и НАБУ, напоминают всем нам о таком анахронизме как депутатская неприкосновенность. Мой проект изменений в Конституцию готов. Он требует политической воли от народных депутатов - раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины. Так же как мы сняли неприкосновенность с судей", - сказал Порошенко.

"Я надеюсь, что народные избранники в недалеком будущем примут соответствующие решения. Ведь среди них, наверное, нет ни одного, кто бы ни обещал отмены этой неприкосновенности в своих избирательных программах", - добавил он.

Порошенко также отметил, что конкурс в Верховный Суд находится на завершающей стадии и требует новых процессуальных норм и правил.

Президент выразил надежду, что вскоре Верховная Рада их примет, "и мы будем иметь полную перезагрузку Верховного Суда Украины".

"Старт работы высшего суда в системе судоустройства является нашим главным приоритетом на следующие недели и месяцы", - подчеркнул он.

Екатерина Тищенко, УП