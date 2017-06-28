Под АП столкновения полиции с вкладчиками "Михайловского"
В центре Киева под Администрацией президента произошли столкновения между полицией и вкладчиками банка "Михайловский", которые проводят акцию протеста.
Как сообщает "Громадське", в субботу протестовать под АП вышли около сотни вкладчиков банка.
На месте присутствуют 4 кордона полиции. Вкладчики пытались прорваться к АП, однако правоохранители перекрыли им путь. В результате между полицией и протестующими произошли столкновения.
В урядовому кварталі сталися сутички між правоохоронцями та вкладниками банку «Михайлівський» pic.twitter.com/CPSuTKnqOW— Hromadske.UA (@HromadskeUA) June 28, 2017
По словам вкладчиков, полиция задержала Александра Горбачева, руководителя группы вкладчиков "Михайловского" из Каменского.
На место происшествия прибыли три машины скорой помощи.
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