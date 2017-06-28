Яценюк придумал свою модель конституционной реформы

Лидер "Народного фронта", экс-премьер Арсений Яценюк предлагает свое видение конституционной реформы в стране.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в среду.

"Конституционные изменения 2004 и 2014 годов произошли вследствие революций, боролись за справедливость и против диктатур. Сейчас утверждаю, что действующая модель себя исчерпала. Для развития Украине нужна новая управленческая модель с четким распределением ответственности и системой сдерживаний и противовесов", - считает он.

По словам Яценюка, президент должен быть главой государства, верховным главнокомандующим и национальным арбитром, он должен быть беспартийным.

"Парламент - создатель законов и контроллер от имени народа. Депутаты имеют иммунитет исключительно относительно их политической деятельности. Парламентарии голосуют исключительно лично. За неличное голосование - уголовная ответственность. Решение в ВР принимаются большинством от присутствующих. Кворум - не менее 150 депутатов", - предлагает он.

У правительства, по мнению Яценюка, должна быть вся полнота исполнительной власти, и члены правительства могут быть членами парламента.

"Премьер-министр - глава правительства, а не заложник политических игр. Правительство подотчетно парламенту. Члены правительства могут быть членами парламента, они представляют партии в правительстве и несут политическую ответственность", - отметил он.

Яценюк также соглашается, что президент имеет право на мотивированный роспуск парламента в способ, установленный Конституцией. Парламент может применить механизм ответственности президента перед народом через отставку в порядке импичмента.

Также предлагается закрепить в Конституции курс Украины на членство ЕС и НАТО.

"Уверен, что действующий парламент и президент смогут принять новую редакцию Конституции", - считает он.

Ранее "Украинская правда" писала о со ссылкой на свои источники о встрече так называемой "стратегической девятки" незадолго до Пасхи, где Яценюк предложил президенту Петру Порошенко провести конституционную реформу.

"Идею представил очень просто. Мол, Порошенко может стать первым президентом, который отказывается от части своих полномочий, перераспределив их правительству и парламенту. Это, убеждал Яценюк, отменит дуализм власти и пойдет на пользу демократическим преобразованиям в стране", - говорилось в материале.

Украинская правда