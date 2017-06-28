Разведка: после ликвидации ДРГ боевиков накрыла паника

После успешной ликвидации силами ВСУ вражеской ДРГ 24 июня более 200 боевиков захотели уволиться.

Об этом сообщил на брифинге в среду представитель Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, ссылаясь на данные Главного управления разведки Минобороны.

"После успешной ликвидации вражеской ДРГ из рядов так называемой 4 бригады российско-оккупационных войск 24 июня не менее 2 сотен боевиков из состава этого подразделения выразили желание уволиться", - сказал он.

По словам Лысенко, боевиков "накрыла паника, поскольку они не желают ни бесславно погибнуть, ни попасть в плен, несмотря на гуманное отношение к задержанным боевикам с нашей стороны".

Поэтому часть из них, не дожидаясь принятия решения командованием, оставила так называемую 4 бригаду самостоятельно, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО.

Лысенко также подтвердил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых в рядах ВСУ нет.

На Луганском направлении произошло 16 обстрелов, 8 из них из тяжелого вооружения. На Донецком направлении - 7 обстрелов, 2 из тяжелого оружия. И в Мариупольском направлении боевики открывали огонь 8 раз.

Как сообщалось, 24 июня в зоне АТО была уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника, в результате двое боевиков были убиты, в том числе гражданин РФ.

Позже в Генштабе сообщили, что ДРГ руководил кадровый российский офицер капитан Александр Щербак.



Также СМИ со ссылкой на источники в Минобороны сообщили, что в плен попал российский военнослужащий-контрактник Виктор Агеев.



Украинская правда