Луценко анонсировал очередное представление на нардепа

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Среда, 28 июня 2017, 13:40

Генпрокурор Юрий Луценко анонсировал представлением о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата, которое может быть внесено в ВР на следующей пленарной неделе.

Об этом Луценко сообщил 28 июня.

"В день Конституции работаем над очередным представлением о снятии депутатской неприкосновенности с нардепа. Считаем дни, чтобы уложиться в процедуру до каникул ВР", - сообщил он.

Темы: Верховная Рада Луценко Генпрокуратура
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