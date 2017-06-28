Луценко анонсировал очередное представление на нардепа
Генпрокурор Юрий Луценко анонсировал представлением о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата, которое может быть внесено в ВР на следующей пленарной неделе.
Об этом Луценко сообщил 28 июня.
"В день Конституции работаем над очередным представлением о снятии депутатской неприкосновенности с нардепа. Считаем дни, чтобы уложиться в процедуру до каникул ВР", - сообщил он.
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