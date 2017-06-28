Совет ЕС продлил экономические санкции против РФ до 31 января

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Среда, 28 июня 2017, 14:22

Совет ЕС продлил экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики до 31 января 2018 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского Совета.

Отмечается, что это решение было принято после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проинформировали лидеров ЕС о выполнении Минских соглашений во время саммита на прошлой неделе.

"Это позволило продлить санкции на следующие шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Решение было принято единогласно по письменной процедуре.

Ограничительные меры были впервые введены 31 июля 2014 на один год в ответ на действия России по дистабилизации ситуации в Украине. Они были усилены в сентябре 2014 года. Они направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора и сферу товаров двойного назначения.

19 марта 2015 года продолжительность санкций связали с полным выполнением Минских соглашений, которые должны были быть выполнены до 31 декабря 2015 года.

Поскольку этого не произошло, и учитывая, что Минские соглашения по-прежнему не были полностью выполнены, Совет продлил санкции.

Европейская правда

Темы: санкции Росcия ЕС
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