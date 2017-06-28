Порошенко наградил медика из СММ ОБСЕ и активиста, погибших на Донбассе

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Среда, 28 июня 2017, 16:08

Президент Петр Порошенко подписал указ о награждении посмертно госнаградами парамедика, гражданина США, который работал в миссии ОБСЕ Джозефа Стоуна и общественного активиста, вратаря краматорской молодежной команды "Авангард" Степана Чубенко.

Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе главы государства.

Джозеф Стоун награжден орденом "За заслуги" III степени, Степан Чубенко - орденом "За мужество" III степени.

"Стоун работал в СММ ОБСЕ, погиб 23 апреля 2017 года во время выполнения своих служебных обязанностей в составе патруля наблюдения автомобиль СММ, в котором вместе со Стоуном находились еще двое работников миссии, подорвался на фугасе, заложенном террористами вблизи с. Пришиб Луганской области ", - говорится в сообщении.

"16-летний вратарь футбольного клуба "Авангард" Степан Чубенко - народный герой Украины, которого пытали и расстреляли боевики "ДНР" за проукраинскую позицию. Чубенко снял с городского майдана флаг так называемой "ДНР". В июне 2014 года Степана задержали боевики батальона "Керчь" за желто-голубую ленту на рюкзак. парня отвезли в Горбачево-Михайловку, где после пыток расстреляли", - говорится в сообщении АП.

Темы: Порошенко Донбасс ОБСЕ жертвы
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