Обыски в Харьковском горсовете: ГПУ изъяла документы с доказательствами

По результатам обысков в помещении Харьковского горсовета изъяты документы, содержащие данные о незаконности выделения земельных участков, а также сведения о лицах, причастных к совершению преступления должностными лицами горсовета.

Об этом 28 июня сообщили в Генпрокуратуре.

В ГПУ напомнили, что повторные обыски 27 июня были проведены в помещении Харьковского городского совета, регистрационной службе Харьковского городского управления юстиции Харьковской области, а также по юридическим адресам ряда жилищно-строительных кооперативов, которым выделялось значительное количество земельных участков, а также по месту жительства членов и учредителей данных ЖСК.

Следственное управление проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения должностными лицами Харьковского горсовета уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Как известно, по данным досудебным расследованием установлено, что должностные лица Харьковского горсовета, путем создания в течение 2008-2014 годов более 90 обслуживающих кооперативов, учредителями и участниками которых были лица из их близкого окружения, способствовали им в изготовлении соответствующих правоустанавливающих документов и незаконно присвоили принадлежащие территориальной общине Харькова земельные участки общей площадью более 650 га стоимостью более 4,05 млрд грн, которые обратили в пользу свою и других лиц.

Следствием установлено, что к совершению указанных уголовных преступлений, наряду с другими лицами, причастна заммэра Татьяна Овинникова.

23 марта 2017 года ей сообщено о подозрении в совершении в составе организованной группы уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, то есть пособничество в незаконном завладении мошенническим путем земельными участками на территории Харькова в интересах третьих лиц.

12 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Апелляционный суд Киева согласовал ходатайство об аресте Овинниковой с возможностью залога в сумме 30 млн грн. Залог был внесен через несколько дней.

1 июня апелляционный суд Киева отстранил Овинникову от должности. На следующий день стало известно, что она уволена с должности заместителя и назначена советником городского головы.

2 июня ГПУ вручила подозрение начальнику управления градостроительства и архитектуры Харьковского горсовета, который одновременно был заместителем директора Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского горсовета, Сергею Чечельницкому и его заместителю.

Украинская правда