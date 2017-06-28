Подрыв авто с сотрудниками СБУ квалифицировали как теракт
Военная прокуратура сил АТО квалифицировала подрыв автомобиля в Донецкой области, в котором находились военнослужащие СБУ, как террористический акт.
Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
"27 июня 2017 года около 19.00. по ул. Садовой в с. Иллинивка Константиновского района Донецкой области неустановленным лицом приведено в действие взрывное устройство, в результате детонации которого уничтожен автомобиль марки Опель Вектра, в котором находились военнослужащие СБ Украины, а также местный житель", - сообщили в ГПУ.
В результате взрыва один военнослужащий СБУ погиб на месте происшествия, другим двум, а также местному жителю причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
В настоящее время пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. После оказания им неотложной медицинской помощи, стабилизации их состояния здоровья, при их непосредственном участии будет проведен комплекс необходимых следственных и процессуальных действий.
Приведенные обстоятельства квалифицированы как террористический акт, приведший к гибели человека и причинению иных тяжких последствий по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура сил АТО.
С целью полного выяснения обстоятельств преступления назначен комплекс криминалистических и судебно-медицинских экспертиз, проведен осмотр места, допрошены свидетели происшествия, а также устанавливается исчерпывающий перечень его очевидцев.
Ранее "Украинская правда" сообщила, что во вторник в Константиновском районе Донецкой области взорвался автомобиль с сотрудниками СБУ. 1 сотрудник погиб, 3 ранены.
Позже в СБУ сообщили, что погиб сотрудник спецслужбы полковник Юрий Возный.
Украинская правда
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